'Choraram muito': mãe detalha racismo contra adolescentes em shopping de SP

Do UOL, em São Paulo

Uma mãe relata como foi a abordagem racista sofrida pela sua filha de 12 anos ontem à tarde no Shopping Pátio Higienópolis, em uma área nobre na região central de São Paulo.

O que aconteceu

Uma segurança do shopping se aproximou de uma adolescente branca para perguntar se ela estaria sendo incomodada. O episódio ocorreu na praça de alimentação, quando ela estava acompanhada por um colega negro. Uma outra colega negra também estava no local.

Os três adolescentes estudam no colégio Equipe, que fica próximo ao shopping. Eles haviam participado de uma aula extra sobre letramento racial e condutas antirracistas horas antes na escola.

Segurança insistiu na abordagem e disse que estudantes negros estariam pedindo dinheiro. "Ela abordou a menina branca dizendo que a minha filha e o colega dela poderiam retirados, porque estariam pedindo dinheiro ali. Mesmo ela dizendo que eram colegas, a segurança insistiu, dando início a uma confusão. Eles [adolescentes negros] choraram muito", disse a analista de sistemas Leni Pires das Merces, 49, mãe da adolescente negra.

Não é só sobre o racismo que aconteceu com a minha filha e com o colega dela. É o que acontece em toda a sociedade. Precisamos mostrar a nossa indignação.

Leni Pires das Merces

Família registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Também foi feita uma queixa formal junto à administração do Shopping Pátio Higienópolis pela família da adolescente negra vítima de racismo.

O que disse o Shopping Higienópolis

Shopping Pátio Higienópolis emitiu nota de repúdio. Questionado pelo UOL, o estabelecimento disse estar em contato com as famílias das vítimas.

Empreendimento disse que comportamento da segurança "não reflete os valores do shopping". "O tema está sendo tratado com máxima seriedade", disse o estabelecimento por meio de nota.

Shopping diz que irá reforçar grade de treinamentos e letramentos antirracistas com colaboradores. "Para reiterar nosso compromisso com a construção de um espaço seguro e acolhedor para todas as pessoas", disse.

O shopping, contudo, não informou se a segurança foi afastada ou se continua trabalhando normalmente. O colégio Equipe também foi procurado pelo UOL, mas não se manifestou.