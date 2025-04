Suprema Corte dos EUA ouvirá pedido de Trump para fazer valer decreto de cidadania por nascença

Por Andrew Chung

WASHINGTON (Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que ouvirá argumentos no próximo mês sobre a tentativa de Donald Trump de aplicar amplamente seu decreto para restringir a cidadania automática por nascença, um pilar fundamental da abordagem linha-dura do presidente republicano em relação à imigração.

Os juízes, em uma ordem não assinada, não agiram imediatamente em relação a um pedido da administração Trump para restringir o escopo de três liminares nacionais emitidas por juízes federais nos Estados de Washington, Massachusetts e Maryland que suspenderam seu decreto de 20 de janeiro enquanto o assunto é litigado.

Em vez disso, a corte adiou qualquer decisão sobre essa solicitação até que ouça os argumentos no caso marcado para 15 de maio.

O decreto de Trump, assinado em seu primeiro dia no cargo, determinou que os órgãos federais se recusassem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos que não tivessem pelo menos um dos pais como cidadão norte-americano ou residente permanente legal.

Em uma série de ações judiciais, os autores, incluindo 22 procuradores-gerais de Estados democratas, ativistas dos direitos dos imigrantes e algumas gestantes, argumentaram que o decreto de Trump viola um direito consagrado na 14ª Emenda da Constituição dos EUA, ratificada em 1868, que estabelece que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é cidadã.

A cláusula de cidadania da 14ª Emenda afirma que todas as "pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem".

Trump elogiou a decisão da Suprema Corte de analisar a questão, dizendo aos repórteres que esse é "um caso fácil de vencer". Um porta-voz do Departamento de Justiça disse que estava ansioso para apresentar seu caso aos juízes da Suprema Corte.

O procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Platkin, que está ajudando a liderar uma das ações judiciais que contestam o decreto de Trump, disse em um comunicado: "A cidadania por nascimento foi consagrada na Constituição após a Guerra Civil, é respaldada por uma longa linha de precedentes da Suprema Corte e garante que algo tão fundamental quanto a cidadania norte-americana não possa ser ativada ou desativada por capricho de um único homem".

A Suprema Corte tem uma maioria conservadora de 6 a 3.

O governo alega que a 14ª Emenda, há muito tempo entendida como conferindo cidadania a virtualmente qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, não se estende a imigrantes que estejam no país ilegalmente ou mesmo a imigrantes cuja presença seja legal, mas temporária, como estudantes universitários ou pessoas com visto de trabalho.

O pedido do governo à Suprema Corte, no entanto, não buscou a revisão da constitucionalidade do decreto de Trump pelo tribunal. Em vez disso, o governo usou a batalha jurídica para pressionar a Suprema Corte a lidar com as liminares de âmbito nacional, ou "universais", que juízes federais emitiram impedindo aspectos de vários decretos de Trump para remodelar a política nacional, incluindo a cidadania inata. As liminares universais podem impedir que o governo aplique uma política contra qualquer pessoa, em vez de apenas contra os autores individuais que entraram com a ação para contestar a política.

Uma decisão da Suprema Corte dos EUA de 1898 em um caso chamado Estados Unidos v. Wong Kim Ark há muito tempo tem sido interpretada como garantia de que as crianças nascidas nos Estados Unidos de pais não cidadãos têm direito à cidadania norte-americana. O Departamento de Justiça de Trump argumentou que a decisão do tribunal nesse caso foi mais restrita, aplicando-se a crianças cujos pais tinham "domicílio e residência permanentes nos Estados Unidos".

O decreto de Trump sobre a cidadania inata "reflete o significado original, a compreensão histórica e o escopo adequado da Cláusula de Cidadania", escreveu o procurador-geral dos EUA, John Sauer, representando o governo. Sauer disse que a cidadania universal por direito de nascimento incentiva a imigração ilegal e o "turismo de nascimento", no qual as pessoas viajam para os Estados Unidos para dar à luz e garantir a cidadania para seus filhos.