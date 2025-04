Lavrov diz a Rubio que Rússia está pronta para continuar trabalho conjunto sobre Ucrânia, diz ministério

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nesta quinta-feira, que Moscou estava pronta para continuar o trabalho conjunto com Washington para eliminar as causas de longa data do conflito na Ucrânia, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Um comunicado do ministério disse que Rubio delineou em uma conversa telefônica o resultado das conversações em Paris entre uma delegação dos EUA e autoridades europeias e ucranianas.

"S.V. Lavrov confirmou a disponibilidade de Moscou para continuar o trabalho conjunto com pares norte-americanos com o objetivo de eliminar as causas originais da crise ucraniana", disse o ministério.

A Rússia tem dito repetidamente que a Ucrânia deve reconhecer a anexação formal de quatro regiões ucranianas como suas e que Kiev deve abandonar qualquer ideia de garantir sua adesão à Otan.

(Reportagem da Reuters)