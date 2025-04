Preço do petróleo sobe fortemente após negociações tarifárias

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (17) devido às negociações para conter a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos e às novas sanções de Washington ao petróleo iraniano.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, disparou 3,20%, alcançando 67,96 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em maio, também teve uma forte alta, de 3,54%, chegando a 64,68 dólares.

Essas altas se deveram aos "avanços realizados (...) nas negociações" entre os Estados Unidos e outros países sobre a questão das tarifas, em particular com o Japão, comentou à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

Tóquio iniciou na quarta-feira, em Washington, as negociações sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos, e reivindica um acordo antes do fim da pausa de 90 dias para a entrada em vigor das chamadas tarifas "recíprocas".

Trump afirmou estar "100%" seguro de que um acordo será alcançado sobre tarifas com a União Europeia, durante uma visita nesta quinta-feira da chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, a quem Bruxelas instou a falar em nome do bloco.

