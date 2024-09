Sou obrigado a dar espaço para motociclista no semáforo? Entenda a regra

Batizada como 'Frente Segura', a área destinada a motos nos semáforos gera dúvidas aos demais motoristas. Afinal, é proibido aguardar com um carro naquele setor?

A resposta é não. Quem esclarece é a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP), em nota ao UOL Carros:

"A iniciativa é conhecida como Frente Segura, que consiste em uma área de espera para motociclistas e ciclistas aguardarem a abertura do semáforo veicular. A finalidade é justamente criar uma área de acomodação mais segura para os veículos sobre duas rodas, ao pararem para aguardar a abertura do semáforo. Sendo uma intervenção educativa, não há multa, visto que seu uso é preferencial".



Os locais para implantação da Frente Segura são escolhidos, basicamente, em função do volume considerável de veículos de duas rodas. A CET-SP informa que essa seleção ocorre para evitar discussões acirradas de trânsito e melhorar a convivência harmoniosa entre motoristas, ciclistas e motociclistas.

O conceito tem ganhado atenção em todo o Brasil. Em algumas cidades, espaços semelhantes à Frente Segura foram adotados, visando melhorar a segurança no trânsito e promover a convivência pacífica entre diferentes modais de transporte. Estudos feitos após a implementação de medidas de segurança na área de parada de motocicletas nos semáforos mostra que em média para diminuir em 20% o número de acidentes.

Por exemplo, em cidades como Ananindeua (PA) e Paulista (PE), projetos-piloto foram lançados para testar a eficácia de áreas de espera seguras para motociclistas, para reduzir acidentes e conflitos veiculares, especialmente em cruzamentos movimentados. Limeira e Jundiaí, no interior paulista, podem não ter um programa com o mesmo nome, mas já adotam medidas para garantir a segurança dos usuários de duas rodas, incluindo espaços dedicados em semáforos.

Muitos motociclistas veem essa medida como um reconhecimento de suas vulnerabilidades no trânsito e uma tentativa de reduzir os riscos associados à condução de veículos de duas rodas em ambientes urbanos congestionados.

Um deles, Eudes Batista, motoboy há 12 anos, disse que os motociclistas apoiam iniciativas que possam proporcionar um ambiente mais seguro. "Tem muita gente sem noção no trânsito, tem motorista que não tem nenhuma consciência, não respeitam".

Segundo o especialista em Mobilidade Urbana, Rafael Calabria, "a frente segura é uma iniciativa muito boa e importante para a segurança dos motociclistas e ciclistas. Ao dar um espaço reservado para eles no semáforo, garante segurança e conforto, e organiza o trânsito, sem nenhuma contraindicação".

"Mesmo sendo apenas educativa, não há vantagem a qualquer motorista querer violar essa sinalização, pois interessa até a eles essa organização do trânsito, e os motociclistas e ciclistas saírem em separado", completou.

