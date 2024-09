Tales: Datafolha mostra que Marçal ainda está no jogo após cadeirada e soco

A pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) ainda está no jogo mesmo após a cadeirada e soco, afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (26).

Em agosto, Marçal embolou com os outros dois [Nunes e Boulos], as pesquisas estavam dando os três empatados. Em meados de setembro, ele começou a descolar, depois descolou. No final agora, teve uma pesquisa que ele bateu no teto, depois quicou para baixo. Cheguei a achar que tinha acabado para ele, mas agora confesso que estou com medo. Tales Faria, colunista do UOL

Estou com medo porque ele foi o único que conseguiu dar uma alterada para cima, o que vai impulsionar a campanha dele. É muito esquisito você ter dois candidatos conservadores - por mais que se fale que o Nunes é de centro, é um conservador - no segundo turno. Sempre achei pouco provável. Agora, a situação é de colocar medo. Tales Faria, colunista do UOL

Tales aponta que apenas um fato novo pode indicar mudança no quadro eleitoral e se questiona se episódios de violência teriam ajudado Pablo Marçal.

Marçal mostrou que está no jogo. Fico pensando que só um fato novo poderia modificar o quadro. Qual foi o fato novo? Foi o soco na cara? De novo, só o que teve foi o soco na cara e a cadeirada. Essas coisas ajudaram o Marçal? Não é possível.

Não acredito que o eleitorado tenha se movido por isso. Não bate com a minha avaliação de eleitorado, de eleitor paulista, de ser humano, sobre essas candidaturas. Quer dizer: na base da porrada você ganha voto? Não sei. Realmente essa pesquisa me deixou balançado. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: