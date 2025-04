Fila do INSS aumenta e fecha 2024 com mais de 2 milhões de requerimentos por benefícios

A fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aumentou em dezembro e fechou em 2024 com 2,042 milhões de requerimentos em análise. Os dados fazem parte do Boletim Estatístico da Previdência Social (Beps), que foi divulgado apenas em abril deste ano.

De acordo com o documento, houve um crescimento na fila em dezembro do ano passado, já que em novembro eram 1,985 milhão de requerimentos de benefícios em análise pelo INSS.

Um dos motivos para o aumento da fila foi a greve dos servidores do órgão, que atrasou o processo de análise dos pedidos.

Além disso, o aumento no número de requerimentos também é uma das causas citadas pelo órgão para a subida da fila de espera.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no ano passado, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, atribuiu a alta no pedido de benefícios a fatores como mercado de trabalho aquecido, que eleva a base de contribuintes aptos a requererem os recursos.