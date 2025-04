Luis Enrique quer PSG invicto no Francês até o final da temporada

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse nesta sexta-feira (4) que "não existe incentivo melhor do que tentar manter a invencibilidade" no Campeonato Francês, que sua equipe pode confirmar o título neste fim de semana.

"Acho que nós já somos campeões virtuais, mas há circunstâncias diferentes que fazem com que o campeonato não acabe para nós amanhã [sábado], porque há várias possibilidades de conseguir recordes que nos ajudariam a nos preparar para as outras competições", afirmou o técnico espanhol em entrevista coletiva, referindo-se à final da Copa da França (contra o Reims) e às quartas de final da Liga dos Campeões (contra o Aston Villa).

O PSG será campeão francês neste sábado se vencer ou empatar com o Angers no Parque dos Príncipes, pela 28ª rodada, ou se o Monaco não vencer o Brest em jogo que acontece horas depois.

O time parisiense pode se tornar o primeiro a terminar o campeonato invicto, feito que nem o histórico Saint-Étienne, nem o poderoso Olympique de Marselha e nem o Lyon em sua melhor fase conseguiram.

