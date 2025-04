Embora a incerteza seja alta, economia dos EUA ainda está em bom lugar, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse nesta sexta-feira, 4, que, apesar da alta incerteza e de maiores riscos de queda, a economia dos Estados Unidos está em um bom lugar. A declaração foi realizada em discurso na conferência anual da Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW).

Segundo ele, os dados recebidos mostram um crescimento sólido, um mercado de trabalho em equilíbrio e a inflação perto da meta de 2%, apesar de ainda estar acima do objetivo.

No entanto, Powell destacou que as tarifas provavelmente aumentarão a inflação do país nos próximos trimestres e que, assim como a política tarifária norte-americana anunciada pelo governo de Donald Trump foi maior do que se esperava, os efeitos econômicos serão afetados na mesma medida.

"Pesquisas mostram expectativas mais baixas e maior incerteza devido às novas políticas federais, especialmente comerciais", ressaltou Powell no discurso. "Estamos totalmente focados em atingir os objetivos de mandato duplo que o Congresso nos deu de emprego máximo e preços estáveis", mencionou.

De acordo com o presidente do BC dos Estados Unidos, a maioria das medidas de inflação de longo prazo "permanecem bem ancoradas".