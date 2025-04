Prefeitura de SP lança passe gratuito para pais levarem crianças à creche

A Prefeitura de São Paulo lançou nesta segunda-feira (31) o programa Mamãe Tarifa Zero, garantindo transporte público gratuito para pais ou responsáveis que levam e buscam crianças em creches municipais. A iniciativa, uma das promessas de campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), tem um custo estimado de R$ 38,6 milhões anuais.

O que aconteceu?

O benefício cobre duas passagens diárias por aluno (ida e volta), além da entrega gratuita do Bilhete Único Mamãe Tarifa Zero, no valor de R$ 16,16. Cada viagem dá direito a até quatro embarques dentro de um período de duas horas.

Para ser elegível ao programa, é necessário atender aos seguintes critérios: a criança deve estar matriculada em uma creche municipal de São Paulo; o responsável deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); a residência deve estar a mais de 1,5 km da creche; não pode ser beneficiário do Transporte Escolar Gratuito (TEG); quem já possui outro tipo de gratuidade no transporte público, como idosos acima de 60 anos ou usuários do Bilhete Único da Pessoa com Deficiência, não poderá participar.

Para solicitar, é necessário acessar o site oficial do Mamãe Tarifa Zero e verificar se tem direito ao benefício; caso seja elegível, siga as instruções para preencher o pedido, confirmando os dados pessoais e da criança; após a aprovação, o Bilhete Único Mamãe Tarifa Zero será enviado para o endereço do responsável; o cartão chegará em até 10 dias, e a recarga será disponibilizada em até três dias após o recebimento.

14.638 crianças de 0 a 4 anos que frequentam Centros de Educação Infantil (CEIs) serão beneficiadas pela iniciativa, segundo informações da Prefeitura.