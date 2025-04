Veja recomendações do Inmet após 9 alertas de perigo para chuvas fortes e ventos em todo o País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nove alertas climáticos para perigo no Brasil entre esta sexta-feira, 4, e o sábado, 5. Em meio às notificações para o risco de chuvas intensas, assim como acumulado de precipitações, estão também avisos para queda de temperatura e ventos costeiros no Sul do País.

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em alerta para temporais principalmente a partir desta sexta-feira, de acordo com o Inmet. No momento, está em vigência o alerta laranja para a capital paulista e o alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva para outras cidades do Estado paulista e também cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital carioca. A condição climática deve se estender ao menos até sábado.

Conforme o instituto, são esperados volumes significativos que podem ultrapassar os 100 mm em 24 horas, e rajadas de vento com intensidade em torno de 100 km/h.

No total, há nove alertas do Inmet em vigência no Brasil:

1 - Alerta vermelho para acumulado de chuva: está valendo para cidades paulistas e para o Estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital carioca. Está válido até sábado;

2 - Alerta laranja para chuvas intensas no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista até a noite de sábado. O aviso também inclui trechos do Paraná, além do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo;

3 - Alerta laranja para chuvas intensas em áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, e Minas Gerais. Também em vigência até sábado;

4 - Outro alerta laranja mostra a possibilidade de chuvas intensas em áreas que vão do Amapá até o Rio Grande do Norte. Vale também até este sábado;

5 - Alerta laranja para chuvas intensas em áreas do Amazonas, Roraima e Pará, com validade até este sábado;

6 - Há ainda alerta amarelo para chuvas nos Estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil com validade até este sábado;

7 - Outro alerta amarelo, válido até sábado, sinaliza a presença de chuvas intensas em áreas de Roraima;

8 - Alerta amarelo para declínio de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná, com vigência até sábado;

9 - Alerta amarelo para a incidência de ventos costeiros, que vale até a madrugada de sábado, entre trechos de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Recomendações em caso de fortes chuvas:

- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

- Observe alteração nas encostas;

- Permaneça em local abrigado;

- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);

- Em caso de chuva com rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.