Por Michael S. Derby

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou nesta sexta-feira que não deixará o comando do banco central dos Estados Unidos antes do fim de seu mandato.

"Pretendo cumprir integralmente todo o meu... mandato", disse Powell em uma conferência de jornalistas, citando o fim de seu mandato em 2026.

