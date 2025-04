SP deve registrar em 48 horas o volume de chuva esperado para todo o mês de abril

A cidade de São Paulo poderá registrar o volume de chuva para o mês de abril em 48 horas, de acordo com a Climatempo. A expectativa é que, além de excesso de chuva, também tenha temperaturas neste fim de semana que não que não são registradas há pelo menos cinco meses. O litoral paulista também segue em alerta para chuvas e ressaca marítima.

Com a passagem desta frente fria, São Paulo poderá ter a chuva de abril em 48 horas, segundo a empresa de meteorologia. "A média de precipitação para abril é de 87 mm, pelos cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e só os volumes de chuva previstos entre essa quinta-feira, 3, e esta sexta-feira, 4, podem somar cerca de 90 mm", estima a Climatempo.

"Além da chuva forte, que pode causar muitos transtornos em várias regiões paulistas, o ar frio de origem polar que vem junto com esta frente fria vai derrubar a temperatura especialmente no sul e no leste do Estado, onde está a Grande São Paulo", alerta a empresa de meteorologia.

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em alerta para temporais principalmente a partir desta sexta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No momento, está em vigência o alerta laranja para a capital paulista e o alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva para outras cidades do Estado paulista e também cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital carioca.

A condição climática deve se estender ao menos até sábado, 5, com a possibilidade de chuvas excessivas. O aviso pode ser atualizado novamente a qualquer momento.

A Defesa Civil do Estado de SP montou um gabinete de crise nessa quinta-feira, 3, por conta da previsão do tempo. Também emitiu alerta para ressaca marítima em todo o litoral paulista até domingo, 6.

Expectativa para baixas temperaturas

A queda da temperatura será bastante acentuada ao longo deste fim de semana. Até então, a menor temperatura registrada este ano na cidade de São Paulo pelo Inmet foi de 16,2°C, no dia 11 de janeiro, conforme a Climatempo.

"A última vez que a temperatura mínima ficou em torno dos 15°C, na região do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista, foi nos dias 24 e 15 de novembro de 2024, com os valores de 15,4°C e 15,8°C, respectivamente", completou a empresa de meteorologia.

Veja a previsão, de acordo com a Meteoblue, para a cidade de SP:

Sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC;

Sábado: entre 16ºC e 19ºC;

Domingo: entre 16ºC e 20ºC;

Segunda-feira: entre 15ºC e 22ºC.