Mercado acionário europeu confirma correção no pior dia desde 2020 após resposta da China a tarifas

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta sexta-feira, com o índice de referência STOXX 600 e o alemão DAX confirmando território de correção, depois que a retaliação da China às tarifas dos Estados Unidos intensificou os temores de uma recessão global desencadeada pela guerra comercial.

A China anunciou uma série de contramedidas contra as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo tarifas adicionais de 34% sobre todos os produtos norte-americanos e restrições à exportação de algumas terras raras. O movimento se deu depois que os EUA adotaram taxas recíprocas sobre parceiros comerciais na quarta-feira.

O índice pan-europeu STOXX fechou em queda de 5,1%, sua maior perda diária desde a liquidação impulsionada pela Covid-19 em 2020. O índice caiu quase 12% em relação ao seu recorde histórico de fechamento em 3 de março, confirmando que está em território de correção.

A perda semanal do índice de mais de 8% também foi a pior em cinco anos, uma vez que os investidores evitaram o risco e buscaram ativos seguros. Os rendimentos dos títulos públicos da zona do euro caíram acentuadamente.

O índice alemão DAX e o índice de blue-chips da zona do euro também confirmaram a correção, caindo 5% e 4,6%, respectivamente.

Um indicador da volatilidade do mercado acionário da zona do euro subiu 8,68 pontos, para 34,2, o maior aumento em um dia em mais de dois anos.

"Houve apenas algumas ocasiões em que a aversão ao risco foi pior do que está atualmente", disse Benjamin Ford, estrategista da Macro Hive. "Uma foi durante a grande crise financeira e a outra foi durante a Covid-19."

As tarifas entre as maiores economias do mundo marcam uma escalada acentuada na guerra comercial global que ameaça aumentar os preços, derrubar as cadeias de oferta e reduzir as margens de lucro das empresas.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 4,95%, a 8.054,98 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 4,95%, a 20.641,72 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 4,26%, a 7.274,95 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 6,53%, a 34.649,22 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 5,83%, a 12.422,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 4,75%, a 6.635,79 pontos.

(Reportagem adicional de Samuel Indyke)