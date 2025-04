Powell diz que incerteza sobre economia e governo está levando empresas para as margens

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta sexta-feira que a incerteza sobre a economia e as políticas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está empurrando as empresas para as margens.

"As pessoas estão apenas esperando por clareza" e "não posso dizer quando isso vai acontecer, mas, no final das contas, vai acontecer", disse o chair do Fed em uma conferência com jornalistas. Ser cauteloso neste momento "parece ser a coisa certa a fazer", acrescentou.

