Powell reconhece que analistas do setor privado veem risco maior de recessão

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta sexta-feira que o banco central norte-americano não tem uma previsão de recessão em suas perspectivas, mas reconheceu que os analistas do setor privado estão observando tal possibilidade.

"Não fazemos uma previsão de probabilidade de recessão, mas muitos analistas externos o fazem e muitos deles aumentaram a possibilidade, embora a partir de níveis muito baixos", na esteira dos últimos movimentos do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na frente comercial.

"A incerteza é grande", disse Powell, acrescentando que "o que aprendemos é que as tarifas são mais altas do que o previsto, mais altas do que quase todos os analistas previram" e que não está claro, no momento, como tudo isso vai se desenrolar.

