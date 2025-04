Canadá perde empregos pela primeira vez em três anos após tarifas dos EUA

A taxa de empregos caiu no Canadá em março pela primeira vez em três anos, informou nesta sexta-feira (4) o Centro Nacional de Estatísticas, em um momento em que as empresas reduzem as contratações em meio à guerra comercial dos Estados Unidos.

No mês passado, foram criados 33 mil postos de trabalho no Canadá, o que elevou a taxa de desemprego de 0,1 ponto percentual a 6,7, segundo o Statistics Canada.

"Sei que muitos canadenses estão preocupados", disse nesta sexta-feira o primeiro ministro Mark Carney, após as novas tarifas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump.

"As próximas semanas e meses não serão fáceis, mas não os abandonaremos. Vamos lutar contra estas tarifas", disse Carney durante um comício em Montreal antes das eleições nacionais.

A taxa de emprego caiu em março devido à perda de empregos em tempo integral, um setor que registrou "uma forte tendência de alta no segundo semestre de 2024", disse o Statistics Canada em um comunicado.

Esse declínio afetou o setor privado, principalmente nos setores de atacado e varejo, informação, cultura e entretenimento.

O Canadá foi poupado de grande parte das tarifas anunciadas por Trump na quarta-feira porque Washington garantiu uma isenção para mercadorias que fazem parte do acordo comercial T-MEC entre os Estados Unidos, o México e o Canadá.

Porém, na quinta-feira, Ottawa anunciou tarifas de 25% sobre as importações de alguns veículos dos EUA, depois que Washington impôs sobretaxas sobre o aço e o alumínio, o que também afetou o mercado canadense.

