Na ONU, Meryl Streep cobra atenção global para mulheres e meninas afegãs

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Uma gata tem mais liberdade no Afeganistão do que uma mulher, disse a atriz de Hollywood Meryl Streep na Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira, em uma tentativa de chamar a atenção dos líderes mundiais para mulheres e meninas afegãs.

“A forma como a sociedade foi virada de cabeça para baixo é um alerta para o resto do mundo", disse Streep em um evento paralelo à Assembleia Geral da ONU para incentivar a inclusão das mulheres no futuro do Afeganistão.

O movimento radical Taliban assumiu o poder em agosto de 2021 quando as forças lideradas pelos Estados Unidos se retiraram após 20 anos de guerra. A ONU tem buscado uma abordagem global unificada para lidar com o Taliban, que reprime os direitos das mulheres.

O Taliban proibiu a maior parte das meninas de frequentar o ensino médio e todas as mulheres de ir à universidade. O grupo fechou salões de beleza e restringiu viagens de mulheres sem a presença de um guardião masculino.

"Hoje, em Cabul, uma gata tem mais liberdades do que uma mulher. Uma gata pode sentar na sua porta e sentir o sol em seu rosto. Ela pode perseguir um esquilo no parque. Um esquilo tem mais direitos do que uma menina no Afeganistão hoje porque os parques públicos foram fechados para meninas e mulheres", disse Streep.

O Taliban afirma que respeita os direitos de acordo com sua interpretação da lei islâmica. O grupo formalizou no mês passado um longo conjunto de regras sobre moralidade, baseado em um decreto do líder espiritual supremo do Taliban em 2022, que será aplicado pelo Ministério da Moralidade do país.