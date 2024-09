Bolsa fecha em leve alta com ajuda de Vale e petróleo; dólar cai

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou nesta quarta-feira (11) em alta de 0,27%, a 134.676 pontos (conforme dados preliminares), depois de oscilar entre subidas e descidas o dia todo. O mesmo aconteceu com a moeda americana. Enquanto o dado de inflação dos Estados Unidos exercia uma força negativa, a recuperação do preço do petróleo e do minério de ferro impulsionavam a valorização do real e do Ibovespa.

No fim do dia, o dólar teve queda de 0,11%, indo a R$ 5,648. O dólar turismo no mesmo horário ia a R$ 5,86.

O que aconteceu

Dados sobre a inflação americana aumentaram as apostas de que o corte de juros será o menor possível nos EUA. Os preços americanos aumentaram conforme o esperado em agosto, de acordo com o CPI (Consumer Price Index, o índice de inflação oficial dos EUA) divulgado pela manhã. A taxa de inflação anual caiu para seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021, de acordo com o Departamento do Trabalho americano. O índice de preços ao consumidor aumentou 0,2% no mês, em linha com as estimativas do mercado.

Mas um detalhe do CPI pode chamar a atenção do Federal Reserve, o Fed (banco central dos EUA). O núcleo do CPI, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,3% no mês, levemente acima da estimativa de 0,2%. A taxa de inflação do núcleo de 12 meses foi de 3,2%, em linha com a previsão.

Esse dado acabou fortalecendo as apostas de um corte de apenas 25 pontos base na próxima reunião do Fed, no dia 18. É isso que desanimou os investidores aqui e também nas Bolsas americanas. Durante o dia, o índice Dow chegou a cair mais de 1,5%. Mas fechou em 0,17% de alta, conforme dados preliminares.

O corte é importante para o Brasil. Uma taxa de juros menor nos EUA ajuda o real a se apreciar e a trazer mais investidores para o país. Também colabora para uma queda da inflação aqui. Mas se o corte por lá for o menor possível, o impacto também será menos contundente. "O tão aguardado ciclo de corte de juros na maior economia do mundo deve trazer fluxo comprador para a bolsa brasileira e também para títulos de renda fixa nacionais, em busca de rentabilidades maiores", diz Felipe Castro, planejador financeiro e sócio da Matriz Capital.

Petróleo sobe

Por outro lado, o fator que ajudou a elevar o Ibovespa foi a recuperação do preço do petróleo. O combustível subiu nesta quarta depois de recuar ao nível mais baixo em mais de dois anos, após o Brent ter caído ontem abaixo de US$ 70 por barril na terça-feira (10). A preocupação com a economia da China, cada vez mais lenta, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) indicando menor demanda derrubaram os valores ontem.

O que deu força ao óleo hoje foram a redução dos estoques nos Estados Unidos e as interrupções causadas pelo furacão Francine na costa americana. O tipo Brent aumentou 2,01%, indo a US$ 70,61 o barril. As ações da Petrobras PETR3 tiveram alta de 0,32%, para R$ 40,92, enquanto PETR4 ficou quase estável, com perda de 0,21%, indo a R$ 37,25, conforme dados preliminares.

Também subiram os papéis da Vale (VALE3), com alta de 2,86%, para R$ 57,60. Os ativos da mineradora se beneficiaram da valorização do minério de ferro na bolsa chinesa de Dalian.

Serviços

Mais uma boa notícia que segurou o Ibovespa foi o crescimento do setor de serviços. Houve uma expansão em julho de 1,2% na comparação com junho na atividade. Este é o segundo resultado positivo seguido, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada hoje (11) pelo IBGE. "É mais um passo para que o PIB (Produto Interno Bruto) do país chegue ao fim do ano com alta de 3%", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Yduqs

A maior alta do dia foi das ações da empresa de educação Yduqs (YDUQ3), que subiram 7,31%, para R$ 10,42, conforme dados preliminares. "Yduqs se valorizou diante da notícia do aumento da participação da gestora SPX, que anunciou agora deter cerca de 5,19% do capital da companhia", diz Castro.