Glauber Braga se diz perseguido por Lira e com 99% de chance de ser cassado

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), acusado de quebra de decoro parlamentar por ter agredido fisicamente um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril, afirmou no UOL News que acredita ter 99% de chance de ter o seu mandato cassado e se diz perseguido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.

Eu tenho 1% de chance de não ser cassado, 99% de chance é pela cassação, porque a intenção inicial é me utilizar como instrumento de troca nas negociatas deles e exercer sobre mim, me manietar para que eu fosse pedir benção ao Lira e parasse de falar as coisas que eu tenho falado. Principalmente no que diz respeito a esse sequestro do orçamento. A partir do momento em que eu não faço isso, ou seja, da ameaça colocada em prática, eles vão avançar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.

Não é de hoje que o Lira já prometia me tirar dos espaços da Câmara. Ele já disse isso inclusive no microfone da Câmara. Quando ele dá uma entrevista para uma emissora de repercussão nacional, ele cita especificamente o caso da esquerda e aparecem imagens da minha reação em relação ao sujeito do MBL.

Em sessão do Conselho de Ética desta quarta-feira (28), Glauber disse que o relatório da ação de acusação contra ele foi "comprado" pelo presidente da Câmara, a quem também chamou de "bandido".

Há uma ação direta do Lira pela cassação do mandato por conta das denúncias acumuladas que eu já fazia contra ele. Na semana passada, por exemplo, antes disso acontecer, eu já tinha mais uma vez verbalizado a denúncia de desvio de 300 milhões de reais de uma comissão, da sua origem, que era para outro Estado, a partir de uma influência e uma pressão direta realizada, uma coação realizada por Lira, algo que saiu num veículo também de repercussão nacional. Então isso tudo acumulado, não resta nenhuma dúvida que há uma ação do Lira para que o mandato seja cassado.

O Lira tem muita coisa, muita coisa que ele fez, que ele está fazendo e que pode vir mais ainda à tona e ficar insustentável um processo de perseguição como esse que ele está procurando operar contra mim nesse momento. O cara está manejando bilhões de reais e, cada vez que eu faço um pronunciamento, chega alguém perto de mim parabenizando pela coragem e dizendo 'mas tem mais isso, isso aqui que está acontecendo também'. Então ele tem muita coisa a ser apresentada e eu vou fazer questão de na luta política no Conselho de Ética, designar seis testemunhas que eu tenho direito para dar a demonstração do que ele é capaz e essas testemunhas vão ter a possibilidade de demonstrar também.

