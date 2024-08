'Vai gravar': Nunes confirma presença de Bolsonaro no seu horário eleitoral

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravará um depoimento a ser exibido em seu programa eleitoral na TV. A declaração foi dada em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (27).

O que aconteceu

Bolsonaro e Nunes devem gravar no Campo de Marte. A escolha do local é estratégica. Em 2022, os dois assinaram o acordo no qual a Prefeitura de São Paulo e o governo federal puseram fim a uma disputa judicial de décadas pelo Campo de Marte. Pelo acordo, a União perdoou uma dívida de R$ 25 bilhões do município.

As negociações aproximaram prefeito e ex-presidente. Na entrevista, Nunes defendeu a aliança em diversos momentos. "Não acho [que Bolsonaro tenha] participação tímida [na campanha]", disse. "Tenho minha gratidão por esse apoio [de Bolsonaro]", afirmou depois.

Nunes afirma que trouxe saúde financeira, mas não explica piora na educação. O candidato à reeleição disse que é "o prefeito que trouxe saúde financeira" para São Paulo, mas não soube explicar queda da cidade no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que ele atribuiu à pandemia e outras razões.

Além de educação, prefeito teve dificuldade em outros temas. O aumento dos preços no serviço funerário da cidade após a privatização e a atuação na região conhecida como "cracolândia" de um grupo identificado como milícia pelo Ministério Público foram alguns dos assuntos nos quais Nunes tergiversou.

Prefeito fez menções a Pablo Marçal (PRTB) e vice de Guilherme Boulos (PSOL). "Tem alguns candidatos aí que são bastante envolvidos com o PCC. A gente combate o PCC", afirmou Nunes sobre Marçal. "Tem tanta gente que vira meme por taxa, né? Eu eliminei taxa", disse depois, em referência a Marta Suplicy (PT).

Eu sempre terei o R de realidade, de realização. Não o M de mentira

Ricardo Nunes (MDB), em sabatina da GloboNews

Alta de Marçal é motivo de atenção

"Não é um troço que estava no radar", diz pessoa ligada à campanha de Nunes. De acordo com ela, o crescimento das intenções de voto do candidato do PRTB será observado e, caso se mantenha, deve exigir que o prefeito faça ajustes em seus esforços pela reeleição — como usar mais tempo de TV para fustigar Marçal.

Marçal alcançou 21% dos votos no último Datafolha (SP-08344/2024). Com o percentual, o candidato do PRTB empatou tecnicamente com Nunes e Guilherme Boulos (PSOL), já que os dois têm, respectivamente, 19% e 23% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais e menos.

Crescimento de Marçal dividiu base bolsonarista em São Paulo. Embora o ex-presidente seja um dos fiadores da candidatura de Nunes à reeleição — tendo, inclusive, indicado seu vice, Mello Araújo (PL) —, os eleitores de Bolsonaro (PL) se identificam mais com o jeito e as propostas do candidato do PRTB.

Início do horário eleitoral gratuito na TV na sexta (30) é trunfo de Nunes. Entre todos os candidatos, o prefeito é o que terá maior tempo de exposição, por causa do apoio de 12 partidos diferentes. A expectativa é que o tempo, combinado com o anúncio das obras que Nunes fez como prefeito nos últimos anos, possam ajudá-lo.

Subir o tom contra Marçal não está descartado, caso seja necessário. Dentro da campanha, o entendimento é de que Nunes pode ser mais duro nas falas se o candidato do PRTB disparar nas pesquisas. O mesmo movimento já foi feito, em diferentes escalas, por Boulos e Tabata Amaral (PSB) nos últimos dias.