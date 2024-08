Economia israelense cresce 1,2% no 2º tri enquanto guerra em Gaza continua

Por Steven Scheer

JERUSALÉM (Reuters) - A economia de Israel cresceu menos do que o esperado no segundo trimestre de 2024, estendendo um período de volatilidade desde o início da guerra em Gaza, mas a fraqueza provavelmente não é suficiente para levar a um corte na taxa do banco central na próxima semana, devido ao aumento da inflação.

O Central Bureau of Statistics disse em uma estimativa inicial neste domingo que o produto interno bruto (PIB) cresceu em 1,2% anualizado no período de abril a junho, abaixo do consenso da Reuters de 4,4%. Em uma base per capita, o PIB caiu 0,4% no trimestre.

O crescimento geral foi liderado por ganhos nos gastos do consumidor (12%), investimento em ativos fixos (1,1%) e gastos do governo (8,2%), compensando um declínio de 8,3% nas exportações.

O PIB do primeiro trimestre foi revisado para 17,3% anualizado de uma estimativa anterior de 14,4%, recuperando-se de uma contração de 20,6% no quarto trimestre de 2023.

A guerra tem ocorrido em Gaza desde o ataque transfronteiriço de 7 de outubro ao sul de Israel por militantes palestinos liderados pelo Hamas.

No primeiro semestre de 2024, a economia de Israel cresceu 2,5% a uma taxa anual versus 4,5% no mesmo período em 2023, de acordo com o escritório de estatísticas.

