CVC reduz prejuízo para R$22,2 mi no 2º tri

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de turismo CVC anunciou nesta quarta-feira prejuízo líquido de 22,2 milhões de reais para o segundo trimestre, redução de 86,7% sobre o resultado negativo apresentado no mesmo período do ano passado.

O desempenho foi apoiado em parte em uma forte redução no resultado financeiro negativo, que passou de 116,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2023 para 16,6 milhões nos três meses encerrados em junho deste ano.

Operacionalmente, a CVC apurou um salto no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, que passou de negativos 16,2 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado para 70,3 milhões entre abril e junho deste ano.

A receita líquida avançou 9,2%, para 294 milhões de reais, impulsionada em parte por um take rate que cresceu 1,6 ponto percentual, a 9%.

"Após muitos trimestres de consumo de caixa, enfim, apresentamos uma geração de caixa de 35 milhões de reais no segundo trimestre, fruto da melhoria de rentabilidade operacional (Ebitda), disciplina na aprovação de investimentos, ajustes nos meios de pagamentos, e gestão próxima do capital de giro", afirmou a CVC no balanço.

A dívida líquida da CVC, considerando saldo de recebíveis, terminou junho em 836 milhões de reais, uma redução de 345 milhões na comparação com um ano antes.