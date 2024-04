Exxon tem lucro menor no 1º trimestre apesar de fortes ganhos na Guiana

Por Sabrina Valle

HOUSTON (Reuters) - A Exxon Mobil Corp registrou uma queda anual de 28% nos lucros do primeiro trimestre, resultado abaixo das estimativas de analistas, devido a margens de refino mais fracas e preços mais baixos do gás natural, que compensaram os ganhos de volume.

Os resultados mais recentes das empresas de petróleo e gás, incluindo a Chevron e a TotalEnergies, refletem uma queda acentuada nos preços do gás natural, depois que um inverno no Hemisfério Norte mais quente do que o normal reduziu a demanda e aumentou os estoques.

A Exxon, que está em vias de fechar um acordo de 60 bilhões de dólares para a aquisição da Pioneer Natural Resources, uma das maiores produtoras de petróleo de xisto, registrou ganho de 8,22 bilhões de dólares no primeiro trimestre, inferior ao lucro líquido de 11,43 bilhões de dólares registrado há um ano.

As ações caíram 1,8% nas negociações de pré-mercado, a 119,25 dólares, depois de a empresa registrar um lucro por ação de 2,06 dólares, 6% abaixo do consenso dos analistas de Wall Street de 2,20 dólares por ação, segundo estimativas da LSEG.

Os ganhos com a produção de petróleo e gás caíram 14% devido aos preços mais baixos do gás natural, enquanto o refino recuou 67% devido a margens de combustível mais fracas, derivativos de marcação a mercado e custos de manutenção mais altos.

O negócio de produtos químicos da Exxon, no entanto, foi um destaque, com lucros que mais do que dobraram devido a custos de insumos mais baixos e margens mais altas, disse a empresa.

Os ganhos de 8,22 bilhões de dólares no primeiro trimestre encerrado em 31 de março caíram 29% em comparação com o lucro ajustado de 11,62 bilhões de dólares no ano anterior.

Mas os resultados foram os segundos mais altos para um primeiro trimestre na última década, ficando somente atrás do período do ano anterior, disse a diretora financeira Kathryn Mikells. A diferença deveu-se, em parte, a ajustes fiscais e de balanço de estoque, disse ela.

"A cada trimestre, temos algumas vantagens e desvantagens associadas a esses itens não recorrentes", disse ela. "Às vezes eles são favoráveis, mas desta vez foram desfavoráveis."

Os resultados de petróleo e gás foram impulsionados por custos mais baixos e volumes mais altos das operações da Exxon na Guiana, onde o mais recente navio de produção atingiu a produção total antes do esperado. A Hess, uma das parceiras da Exxon no país sul-americano, já havia sinalizado o aumento com um ganho de produção de 70% em relação ao ano anterior.

"Os volumes de petróleo superaram as estimativas do mercado, impulsionados pelo aumento da produção na Guiana, onde a produção bruta atingiu um recorde de 600.000 barris por dia", disse Peter McNalley, analista da Third Bridge.

A Exxon está em uma disputa com a Chevron e a Hess sobre os ativos na Guiana, que abriga as maiores descobertas de petróleo das últimas duas décadas. Diante da oferta de 53 bilhões de dólares da Chevron pela Hess, a Exxon reivindicou direitos de preferência sobre os ativos da Hess na Guiana. Essa reivindicação está sendo analisada por um painel de arbitragem internacional.

A participação de 30% da Hess na joint venture da Guiana é o prêmio na proposta de aquisição da Chevron.

Mikells disse que a Exxon e a parceira CNOOC "avaliarão nossas opções" se o painel de arbitragem concordar que elas têm o direito de preferência para uma venda.

"É tudo uma questão de esclarecer nossos direitos contratuais, ponto final", disse ela.

