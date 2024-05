Pentágono não vê mudança de postura da força nuclear estratégica da Rússia

WASHINGTON (Reuters) - O Pentágono disse não ver mudança na disposição das forças nucleares estratégicas da Rússia, afirmou o departamento nesta segunda-feira, apesar do que chamou de "retórica irresponsável" de Moscou ao detalhar planos para exercícios envolvendo o posicionamento de armas nucleares táticas.

A Rússia afirmou nesta segunda-feira que, por ordem do presidente russo, Vladimir Putin, realizará exercícios militares que incluirão o posicionamento de armas nucleares táticas, após o que Moscou considerou terem sido ameaças da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos.

Forças de mísseis do Distrito Militar do Sul, Aeronáutica e Marinha irão participar dos exercícios, segundo o Ministério da Defesa russo.

"Não vimos nenhuma mudança na postura de força estratégica deles. Obviamente, continuaremos monitorando", disse o major-general da Força Aérea dos EUA, Patrick Ryder, porta-voz do Pentágono.

O objetivo do exercício do que a Rússia chama de forças nucleares não-estratégicas é garantir integridade e soberania territoriais da Rússia, disse o Ministério da Defesa do país.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também quer esfriar "cabeças quentes" do Ocidente, que Moscou acusa de pressionarem por um confronto militar direto entre a aliança militar da Otan, liderada pelos EUA, e a Rússia.

Ryder criticou os comentários de Moscou.

"Esse é um exemplo do tipo de retórica irresponsável que vimos da Rússia no passado. É completamente inadequado, dada a atual situação", afirmou Ryder.

(Reportagem de Phil Stewart)