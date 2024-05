Exportação de níquel e cobre da Appian Capital Brazil cresce 7% no 1º quadrimestre

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O fundo de private equity britânico Appian Capital Brazil exportou 72 mil toneladas de concentrado de cobre e níquel sulfetado no primeiro quadrimestre do ano, alta de 7% ante o mesmo período do ano passado, informou à Reuters nesta segunda-feira.

Com cinco anos de atuação no mercado brasileiro, o fundo de origem britânica é responsável pela gestão de dois ativos no país: Atlantic Nickel, produtora de concentrado de níquel sulfetado, e Mineração Vale Verde, produtora de concentrado de cobre.

"Estamos otimistas com os resultados que apresentaremos neste ano, mesmo com os desafios atuais do mercado de níquel", disse em nota o CFO da Appian Capital Brazil, Milson Mundim.

"Os ativos estão operando com capacidade de produção máxima, sempre de forma segura e integrada ao meio ambiente e às comunidades do entorno."

Os volumes nos primeiros quatro meses do ano foram enviados para Canadá, Finlândia e China, informou o fundo.

Em 2023, a Appian Capital Brazil exportou mais de 200 mil toneladas de cobre e níquel sulfetado enviados para América do Norte, Europa e Ásia.

Para este ano, a expectativa da Appian Capital Brazil é aumentar as exportações com a produção dos ativos em sua capacidade máxima.

A Atlantic Nickel exportou 39.347 toneladas de concentrado de níquel sulfetado no primeiro quadrimestre do ano, enquanto a Mineração Vale Verde embarcou 32.808 toneladas.

(Por Marta Nogueira)