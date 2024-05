Lula envia decreto de calamidade ao Congresso para acelerar recursos ao RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, (6), um decreto legislativo a ser enviado para o Congresso Nacional para dar celeridade no envio de recursos ao Rio Grande do Sul. O decreto determina estado de calamidade pública no estado até 31 de dezembro de 2024. O anúncio foi feito nesta tarde ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O que aconteceu

Os presidentes dos Poderes se reuniram nesta tarde para discutir medidas para ajudar o Rio Grande do Sul, que segue sofrendo os efeitos das fortes chuvas que atingem o estado desde o final de abril. Além deles, estavam presentes vários ministros do governo e o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal). Após o encontro, Lula assinou a mensagem ao Congresso Nacional.

A decretação de calamidade pública permite maior flexibilidade na aplicação de recursos financeiros, independentemente dos limites de gastos estabelecidos à União e dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A União fica autorizada a não computar exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento da calamidade pública e as suas consequências sociais e econômicas, no atingimento dos resultados fiscais e na realização de limitação de empenho prevista no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

trecho do decreto assinado por Lula

Lula afirmou que o decreto é a primeira medida para acelerar a recuperação do Rio Grande do Sul. Disse ainda que o objetivo é facilitar, "dentro da lei", a vida do povo gaúcho.

"Vou assinar uma mensagem e enviar ao Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo que visa dar celeridade para que as coisas atendam as necessidades do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade. É o primeiro passo para as coisas começarem, porque eu disse no Rio Grande do Sul e vou repetir agora: esse é o pensamento do Lira, do Pacheco, do governo, dos ministros. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do RS, com a melhoria da vida das pessoas. (...) Facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do RS".

presidente Lula

Como vai funcionar

O decreto ainda precisa da aprovação do Congresso Nacional. No entanto, como os presidentes da Câmara e do Senado participaram das negociações e do anúncio, o governo já conta com o sim dos parlamentares.

A partir do decreto, qualquer ação relacionada ao estado de calamidade fica fora do limite de gastos do governo federal e das metas fiscais. Segundo a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), o decreto, que ainda precisa da aprovação do Congresso, dá segurança jurídica para as ações do governo federal e permite outra série de atos.

Esse decreto nos dá segurança jurídica, transparência e controle dos gastos públicos. É um decreto limitado, e essas exceções só valerão para as ações referentes à calamidade pública. (...) Com este decreto legislativo, que é um guarda-chuva, nós poderemos editar outros tantos atos, como uma possível medida provisória com crédito extraordinário, uma negociação do ministério da Fazenda com o governador do estado em relação à dívida, em relação a incentivos e benefícios para os setores produtivos, comerciantes, empresários, indústria, agricultura, pecuária e também a população que foi obviamente atingida.

ministra Simone Tebet

A ministra disse ainda que o decreto também facilita negociações de contratos e licitações. "O decreto praticamente tira todas as amarras burocráticas, porque ele dispensa não só o limite de gastos e verba fiscal, mas ele dispensa uma série de burocracias da legislação. Não é só que não vai faltar dinheiro ao Rio Grande do Sul. É que o dinheiro vai chegar no tempo certo", explicou.

R$ 600 milhões em emendas parlamentares

Mais cedo, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que o governo federal pretende liberar R$ 614 milhões em emendas direcionadas ao Rio Grande do Sul.

O valor deve ser destinado só para a área de Saúde. São R$ 534 milhões em emendas individuais e outros R$ 80 milhões de bancada.

Emendas parlamentares foram criadas pela Constituição de 1988. Elas são divididas em emendas individuais (que todo deputado e senador têm direito), as de bancada (parlamentares de cada estado definem prioridades para a região) e as de comissão (definida por integrantes dos colegiados do Congresso Nacional).

Calamidade pública

Hoje, o governo federal reconheceu estado de calamidade pública na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. A formalidade permite uma facilidade maior no repasse de verbas federais para locais afetados por desastres e tragédias.

83 pessoas morreram em decorrência das chuvas no RS, segundo boletim desta manhã da Defesa Civil. Outros quatro óbitos estão sendo investigados sob suspeita de relação com os eventos meteorológicos. 111 pessoas estão desaparecidas, 291 ficaram feridas, 129.279 estão desalojadas e, no total, 873.275 foram afetadas.