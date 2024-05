Como declarar despesa de instrução do filho com deficiência?

Na hora de preparar a declaração de Imposto de Renda, muitos pais de filhos deficientes ficam em dúvida sobre como tratar as informações relacionadas a pagamentos com educação. É comum a legislação oferecer tratamento diferenciado em diversos âmbitos, e, no caso da Receita Federal, não é diferente.

Sem limites de idade para relação de dependência

Seguindo as regras para o Imposto de Renda, podem ser considerados dependentes não apenas os filhos ou enteados em qualquer idade, mas também irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial ou pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.

Na declaração, o contribuinte deve fazer a correta indicação na aba de Dependente ou Alimentando. Isto porque, se a pessoa responsável pelo pagamento de pensão alimentícia também for responsável legal pelo pagamento das despesas com educação, ela poderá deduzir os respectivos gastos em sua declaração.

Para dependentes com deficiência física ou mental, a forma de declarar as despesas com instrução é diferenciada. Todos os gastos devem ser declarados como despesas médicas, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico atestando o estado de deficiência, e os pagamentos sejam efetuados a entidades destinadas para esse fim.

Diferentemente da dedução dos gastos com instrução, que têm um limite individual anual de R$ 3.561,50, as despesas médicas podem ser deduzidas sem limite de valor.

As despesas com educação para filho com deficiência física ou mental poderem ser declaradas como despesas com saúde, na ficha "Pagamentos efetuados", não há um código específico para tal despesa.

Portanto, deve-se utilizar o código condizente com a instituição que prestou o serviço, de acordo com o recibo ou nota fiscal emitido. Podem ser, por exemplo: Médicos no Brasil (10); Psicólogos (12); Fisioterapeutas (13); Hospitais, Clínicas (21); entre outros.

Atenção para os comprovantes de pagamento

O contribuinte deve garantir que os todos os gastos possam ser comprovados mediante emissão de documentação legal, como nota fiscal ou contrato de prestação de serviços.

Pode acontecer de o comprovante de pagamento ser emitido em nome do contribuinte sem a especificação do dependente. Neste caso, para evitar a malha fina, é mais seguro solicitar que a informação seja corrigida, o que pode ser feito por meio de declaração do profissional ou da empresa emissora do documento.