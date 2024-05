Argentina reforça em Bruxelas desejo de aprofundar laços com UE

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, se encontrou, nesta segunda-feira (6), em Bruxelas, com o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, informaram fontes da delegação.

Na capital belga, a chanceler argentina compartilhou um almoço de trabalho com Borrell, em um encontro centrado no interesse argentino em "aprofundar a relação estratégica com a UE e seus países-membros".

De acordo com fontes diplomáticas argentinas, Mondino garantiu a Borrell durante o encontro que Buenos Aires considera a UE um "parceiro natural".

Essa identidade, assinalaram as fontes, se apoia em "valores e visões compartilhadas sobre os princípios democráticos, o sistema multilateral e uma ordem internacional baseada em regras".

Mondino também se reuniu com a comissária europeia de Associações Internacionais, Jutta Urpilainen, e com o subsecretário-geral de Assuntos Políticos da Otan, o diplomata alemão Boris Ruge.

O governo do presidente Javier Milei formalizou em abril seu interesse em se tornar um "parceiro global" da aliança militar transatlântica, e Mondino reafirmou nesta segunda a intenção argentina.

Na atualidade, a Otan conta com um seleto grupo de nove países considerados parceiros globais. Entre as nações latino-americanas, somente a Colômbia alcançou essa condição, em 2018.

A ministra argentina iniciou sua viagem internacional em 28 de abril com uma visita à China, país de origem de quase um quarto das importações da Argentina, e destino de aproximadamente 6% de suas exportações.

Mondino esteve em Paris na semana passada, onde participou de uma reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, depois de sua passagem por Bruxelas, deve concluir na terça-feira sua viagem com uma visita a Portugal.

ahg/es/rpr/mvv

© Agence France-Presse