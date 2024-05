CCR tem alta de 41,5% no lucro do 1º tri

(Alberto Alerigi Jr.)

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR teve lucro líquido de 449 milhões de reais no primeiro trimestre, crescimento de 41,5% sobre o resultado de um ano antes, em um desempenho acima do esperado pelo mercado, segundo dados da Lseg.

A empresa, maior operadora de concessões de infraestrutura de transporte do país, afirmou que o resultado foi apoiado em parte pela redução da Selic, que gerou melhora no desempenho financeiro, e avanços no número de veículos pagantes em rodovias e passageiros transportados em aeroportos.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 338 milhões de reais, segundo dados da Lseg.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado cresceu 4,6%, para 2,07 bilhões de reais, alinhado com a expectativa média de analistas, de 2,06 bilhões de reais.

A CCR, que administra ativos como o complexo rodoviário Anhanguera-Bandeirantes, em São Paulo, e o aeroporto internacional de Belo Horizonte, teve receita líquida ajustada de 3,47 bilhões de reais, crescimento de 7,7% sobre um ano antes. Analistas esperavam cerca de 4 bilhões de reais.

A companhia terminou março com uma alavancagem de 3 vezes, em linha com o final de 2023.