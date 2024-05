Agências bancárias do Rio Grande do Sul estão funcionando, exceto em locais de risco

Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) estão com agências abertas e em operação no Rio Grande do Sul, que decretou calamidade pública diante das fortes chuvas e inundações em várias regiões do Estado. Estão fechadas apenas as agências que encontram-se em locais de risco, de acordo com a entidade.

Ainda segundo a Febraban, o atendimento nas unidades afetadas pelas chuvas deve ser retomado em alguns dias. Mesmo assim, a entidade recomenda aos clientes que deem preferência aos canais digitais para realizar as operações, por motivo de segurança.

Através da internet, os usuários podem pagar contas, consultar saldos e extratos e fazer transferências, entre outras operações. "As instituições financeiras estão comprometidas em adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços à sociedade, assim como a segurança e o bem-estar dos seus clientes e empregados", destaca a Febraban, em nota.

Ontem, a entidade informou que junto com os bancos associados havia doado R$ 6 milhões para auxiliar no socorro aos moradores do Estado. Além disso, os bancos adotaram medidas emergenciais, como a pausa em pagamentos e a renegociação de dívidas.