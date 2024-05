Filha de Michelle Bolsonaro oferece conta bancária e pede Pix para o RS

A filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) pediu a seus 71 mil seguidores no Instagram que ajudem as vítimas das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Uma das alternativas dadas por Letícia Firmo é o envio de dinheiro, por meio de Pix, para sua conta bancária pessoal.

"A todos de Brasília que puderem fazer suas doações para nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Os aviões da FAB sairão daqui de Brasília na quinta-feira, 09/05", escreveu.

Ela compartilhou uma lista com 16 pontos de coleta, na capital federal, de itens como cestas básicas, material de limpeza, roupas de cama e ração para animais, na capital federal. Letícia disse que quem não conseguir ir até esses locais pode entrar em contato com ela.

"Quem preferir e puder fazer a doação em dinheiro, me coloco à disposição para comprar o que for preciso". disse a enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Letícia compartilhou ontem, na mesma publicação, a própria chave Pix e o banco onde está sua conta. Ela pediu que os doadores incluam a "descrição: Doação Rio Grande do Sul".

Letícia Firmo, filha mais velha de Michelle Bolsonaro, pediu para seus seguidores doarem para as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Imagem: Reprodução/Instagram @lefirmo_

O UOL tentou contato com Letícia Firmo pelo Instagram e por intermédio do assessor de Michelle, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Desde 14 de abril de 2023, Letícia Firmo ocupa um cargo comissionado na Secretaria Executiva de Articulação Nacional, do governo de Santa Catarina, em Brasília. Ela é assistente de gabinete, com salário mensal de R$ 13,3 mil, segundo o Portal da Transparência do Estado.

Bolsonaro recebeu mais de R$ 17 milhões via Pix em 2023

O ex-presidente recebeu mais de R$ 17 milhões em transferências Pix no ano passado, após aliados promoverem uma campanha de arrecadação de recursos. O objetivo era pagar multas aplicadas pela Justiça contra Bolsonaro.

Foram efetuadas 769.717 operações de Pix em benefício do ex-presidente entre 1º de janeiro e 4 de julho de 2023, segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).



No início do ano passado, a chave Pix de Bolsonaro foi divulgada nas redes sociais por ex-ministros do seu governo e parlamentares do PL.

A campanha foi lançada após a Justiça determinar um bloqueio de R$ 87 mil nas contas do ex-mandatário pelo não pagamento de multas aplicadas contra ele em São Paulo durante a pandemia, em 2021, por promover aglomerações e não usar máscara.

Tragédia no RS

A Defesa Civil gaúcha informou hoje que subiu para 83 o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o estado. Há 111 pessoas desaparecidas e 276 feridos.

Boletim da Defesa Civil apontou que mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes. Ao menos 121.957 estão desalojadas e 19.368 estão em abrigos.

Dos 497 municípios gaúchos, 345 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais no município de Canoas.