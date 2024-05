Motorista de Porsche que matou homem em SP se entrega à polícia e é preso

Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, motorista do Porsche envolvido na colisão que resultou na morte de um homem e deixou outro ferido, no dia 31 de março, se entregou à polícia nesta segunda (6).

O que aconteceu

Sastre foi preso preventivamente ao entregar na 5ª delegacia seccional (zona leste) três dias após a determinação de sua prisão, na sexta-feira (3). Segundo a Secretaria da Segurança Pública, na sequência, o indiciado será encaminhado à audiência de custódia.

O avogado Jonas Marzagão, que representa Fernando, afirmou estar preocupado com a integridade física do empresário. Marzagão afirmou à reportagem que sugeriria que o condutor seja encaminhado ao presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, por questão de segurança após repercussão do caso: "Não tem condições de ir para um presídio normal".

O empresário é réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima e homicídio doloso qualificado. Na madrugada de 31 de março, ele bateu ca uma velocidade de 156 km/h contra no Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, 52, que morreu. no local. Fernando, Marcus Vinicius Rocha, 22, que estava Porsche, chegou a ser internado na UTI e teve baço retirado.

Fernando negou que consumiu bebida alcoólica antes da colisão. O empresário afirmou ainda, em entrevista ontem ao Fanstástico, que não teve nenhum tratamento privilegiado e foi tratado "como qualquer um" pela Polícia Militar. Apesar da declaração, uma sindicância aberta na corporação apontou que houve "falha de procedimento" dos PMs que abordaram o condutor.

Desembargador determinou prisão sob o argumento de risco de reiteração de condutas. "A ligação com atos semelhantes, mesmo instado por pessoas a não dirigir, por seu estado, fazem crer na possibilidade de reiteração em descumprimento de normas", disse o desembargador João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal.

A defesa já entrou com pedido de habeas corpus no STJ. O advogado de Fernando entende que as medidas cautelares impostas anteriormente — como proibição de contato com testemunhas e suspensão da CNH — são suficientes e classificou a prisão como "desproporcional". O Superior Tribunal de Justiça ainda nçai abalisou o pedido.

Justiça havia negado três pedidos de prisão contra o empresário, mas Ministério Público recorreu. O TJ, porém, tornou Andrade Filho réu sob a acusação de homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima.

Desembargador citou relatos de testemunhas de que o motorista do Porsche estava alcoolizado e "não conseguia nem sequer parar em pé". A decisão também mencionou o fato de que ele transitava em velocidade acima de 156 km/h no momento da colisão — a velocidade permitida na via onde houve a batida é de 50km/h. Além disso, Andrade Filho tinha em seu histórico multas por excesso de velocidade e até um racha na avenida Paulista.

Mudança de depoimento de uma das testemunhas também pesou na decisão da Justiça. Na denúncia, para justificar o pedido de prisão, o Ministério Público havia relatado que o empresário pressionou a namorada a negar que ele estivesse embriagado quando guiava o Porsche. Outras testemunhas, porém, apontaram que ele ingeriu álcool em dois estabelecimentos antes de dirigir.

PM liberou motorista

Motorista deixou local sem fazer bafômetro. Vídeos das câmeras corporais de policiais militares mostram que ele tentou deixar a via onde ocorreu o acidente sem falar com os PMs. Depois de passar seus dados aos agentes e dizer que não se lembrava de nada do acidente, ele recebeu permissão dos policias para ir embora. Uma sindicância mostrou que houve "falha de procedimento" dos profissionais.

Mãe disse ao PMs que levaria filho ao hospital, mas foi para casa. Ao longo de toda a conversa gravada pelas câmeras dos PMS, Daniela Cristina de Medeiros Andrade pede para que eles liberem o filho para que ela possa levá-lo ao hospital. No entanto, os dois foram para casa. Ela também foi indiciada por fuga do local do acidente. A defesa da família negou fuga após o acidente e diz que Daniela apenas preservou a integridade física do filho.