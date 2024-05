Daniel Ortega parabeniza presidente eleito do Panamá sem mencionar Martinelli

O presidente de Nicarágua, Daniel Ortega, felicitou nesta segunda-feira (6) o mandatário eleito do Panamá, José Raúl Mulino, herdeiro político do ex-governante Ricardo Martinelli, asilado há três meses na embaixada nicaraguense na capital panamenha.

A Nicarágua espera trabalhar "pela união de nossos povos e governos" com o próximo presidente panamenho, diz uma carta assinada por Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosário Murillo, na qual desejaram sucesso a Mulino "para seus Planos e Projetos", sem mencionar Martinelli.

O asilo concedido por Ortega a Martinelli tensionou as relações entre Nicarágua e Panamá, que em 22 de abril chamou para consultas seu embaixador em Manágua para manifestar seu mal-estar pelas intervenções do ex-mandatário na campanha eleitoral para favorecer Mulino.

Ex-ministro da Segurança de Martinelli (2009-2014), Mulino ganhou as eleições no domingo com 34% dos votos.

"Confiamos que Deus nos permita trabalhar juntos pela União de nossos Povos e Governos em torno de soluções para melhorar em todo sentido a Vida das Famílias e incentivar a Energia Otimista de nossas Juventudes", diz a nota.

Martinelli se asilou em 7 de fevereiro na embaixada da Nicarágua, depois de perder o último recurso judicial que restava para evitar a prisão após ser condenado a quase 11 anos por lavagem de capitais.

Ortega concedeu asilo de imediato, mas o atual governo do Panamá se negou a lhe dar salvo-conduto para sair do país.

Analistas consideram possível que Mulino conceda um indulto a Martinelli, ou pelo menos o salvo-conduto para que viaje à Nicarágua.

