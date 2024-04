Lira diz que relator de regulamentação da reforma tributária será decidido esta semana

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quinta-feira que a definição sobre o relator na Casa da regulamentação da reforma tributária deve ocorrer ainda esta semana.

Em entrevista à GloboNews, Lira disse que o mais provável é que sejam formados dois grupos de trabalho separados sobre os dois projetos de regulamentação da reforma, uma vez que as demandas serão muitas.

No Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já disse que seu desejo é que o relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma, senador Eduardo Braga (MDB-AM), também seja o relator da regulamentação, em linha com o defendido pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na Câmara, o relator da PEC foi o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)