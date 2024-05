Nos últimos anos, três fabricantes voltaram a dar atenção no mercado das picapes grandes.

Na verdade, a palavra "grande" parece pequena para elas, já que são gigantescas. Basta chegar perto para se impressionar com o tamanho. Ao entrar nelas, a sensação é de estar em uma confortável sala.

A Chevrolet voltou a importar a Silverado, que no Brasil concorre com Ford F-150 e Ram 1500.

Por falar em Ram, a marca do Grupo Stellantis é quem fez a cama nesse segmento, pois está presente há mais tempo no mercado e hoje oferece um leque de opções de tamanho e acabamento para seus modelos.

Aproveitei que estou com uma Silverado na minha garagem para listar algumas coisas que provam que tudo nesse tipo de veículo é superlativo. No vídeo dessa semana, apresento 13 'exageros' dessa picape.

