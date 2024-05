Menino de 6 anos é salvo de apartamento em chamas no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Um menino de 6 anos de idade foi resgatado de um apartamento em chamas, no quarto andar de um prédio em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na manhã de terça-feira, 14. Segundo a Polícia Militar, ele não foi atingido pelo incêndio, teve apenas escoriações nos braços e nas pernas e passa bem.

Sua mãe, de 38 anos, que estava no interior do apartamento, teve 63% do corpo queimado e está internada em um hospital. As cenas do resgate, realizado por voluntários, viralizaram nas redes sociais.

O garoto estava na sacada do apartamento, fechada com tela, enquanto a área interna do apartamento pegava fogo. Vizinhos se mobilizaram para tirar o menino dali. Na varanda do apartamento de baixo, um grupo de homens tentava resgatar o garoto.

Um homem, amarrado em uma corda para não cair, tentou escalar a parede até chegar à varanda onde o garoto estava. Ele não havia conseguido ainda quando surgiu uma escada, que foi apoiada na parede do prédio, com os pés na varanda. O homem subiu a escada e conseguiu pegar a criança e levá-la para o andar de baixo, salvando-o do fogo. O prédio fica na rua Luiz Ornaghi, no centro da cidade.