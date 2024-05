Marinha alerta para ondas de até 3 metros no litoral do Sul e do Sudeste

Partes litorâneas do sul e sudeste do Brasil têm alerta para ressacas com ondas de até três metros neste fim de semana.

O que aconteceu

Mar deve ficar agitado entre Mostardas (RS) e Florianópolis (SC) e entre Santos (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ). As ondas são resultados de uma frente fria, com ventos fortes de intensidade de até 75 km/h, informou a Marinha do Brasil.

Avisos valem até a manhã do domingo (19). A orientação é para que frequentadores de praias evitem entrar no mar.

Água invadiu calçadões de municípios do Rio de Janeiro. Turistas e moradores de Maricá e da capital fluminense registraram o avanço das ondas já na sexta-feira (17).

Apesar do aviso, ressaca não deve causar danos a construções. "O swell (ondulação) deste momento é efeito de enorme ciclone extratropical que está a 3.000 quilômetros de distância a Sudeste do Rio Grande do Sul, nas ilhas Geórgia do Sul, perto da Antártida. O ciclone, por estar muito distante, não representa perigo algum ao território gaúcho", afirmou o MetSul.