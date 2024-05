TV Brasil transmite três jogos da sexta rodada do Brasileirão Série B

A TV Brasil acompanha, ao vivo, três confrontos válidos pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nos próximos dias. Os destaques da jornada esportiva programados pela emissora pública são as partidas Amazonas (AM) x Paysandu (PA) neste sábado (18), às 17h30; Mirassol (SP) x Ituano (SP) neste domingo (19), às 16h; e Guarani (SP) x América (MG), nesta segunda-feira (20), às 21h.

O canal apresenta um pré-jogo de 15 minutos antes de cada duelo. Durante esse aquecimento, a equipe de transmissão da TV Brasil traz notícias sobre os times, detalhes sobre as escalações e a tabela atualizada da competição.

Primeira disputa deste sábado pela Série B do Brasileirão, com a bola em campo às 17h30, o embate Amazonas (AM) x Paysandu (PA) é atração na telinha da TV Brasil a partir das 17h15. O time da casa recebe o rival paraense na Arena da Amazônia, em Manaus. André Marques narra o jogo com os comentários do veterano Waldir Luiz e do ex-jogador convidado Sorato.

O clube mandante está em décimo quinto na tabela da competição com quatro pontos em quatro partidas. A equipe do Amazonas (AM) teve uma vitória, um empate e duas derrotas. Já o Papão da Curuzu ocupa a penúltima posição no campeonato com apenas dois pontos. O Paysandu (PA) ainda não ganhou, empatou duas vezes e foi superado em outras duas oportunidades.

O duelo paulista Mirassol (SP) x Ituano (SP) ganha a telinha da TV Brasil a partir das 15h45 no domingo (19). O árbitro dá o apito inicial às 16h para o confronto no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no interior do estado. André Marques traz as emoções do jogo comentado por dois convidados, o jornalista Alexandre Vasconcellos e o ex-jogador Wilson Gottardo. A reportagem é de Juliano Justo no gramado.

A equipe da casa ocupa a oitava colocação com sete pontos. O Mirassol (SP) venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro. Já o Ituano (SP) está em má fase no Campeonato Brasileiro da Série B. O clube ainda não pontuou e está na lanterna da disputa. O time perdeu os quatro jogos da competição até agora.

Em confronto isolado, Guarani (SP) x América (MG) é o embate que fecha a sexta rodada nesta segunda-feira (20), às 21h, com transmissão a partir de 20h45 na programação esportiva da TV Brasil, direto do Brinco de Ouro, estádio situado no município paulista de Campinas. Rodrigo Campos narra com a participação de dois convidados: o ex-jogador Fabio Augusto e o jornalista JP Scofano.

O Bugre tem só o décimo oitavo lugar com três pontos no Brasileirão da Série B. O Guarani (SP) garantiu apenas 1 vitória e sofreu quatro derrotas. Já o América (MG) está em quinto na tabela com oito pontos. Invicto, o time mineiro ganhou dois jogos e empatou as outras duas disputas que fez na competição.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

Sobre a competição

Em 2024, a Série B terá 380 jogos e será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorizontino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO). Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025.

Serviço

Brasileirão Série B 2024 na TV Brasil

Sábado, dia 18/5, 17h15 - Amazonas (AM) x Paysandu (PA)

Domingo, dia 19/5, 15h45 - Mirassol (SP) x Ituano (SP)

Segunda-feira, dia 20/5, 20h45 - Guarani (SP) x América (MG)

