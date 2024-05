Outlet do carro: como comprar veículo quase perfeito com desconto

Do UOL, em São Paulo

Você sabia que é possível comprar carros praticamente zero-quilômetro e nunca emplacados com desconto superior a 20% sobre o valor indicado pela Tabela Fipe? São veículos avariados durante o transporte da fábrica ou do depósito rumo à concessionária, que são posteriormente incorporados por seguradoras e vendidos em leilões.

Pesquisando nos sites de empresas que promovem esses pregões, você pode encontrar unidades com menos de 10 km rodados e pequenos danos, facilmente reparáveis. Algumas mantêm até as proteções nas carrocerias, aplicadas ainda na linha de montagem. Outros automóveis têm mais avarias mas aí são comercializados com desconto maior.

Segundo a Copart, que organiza leilões do tipo, o estrago costuma acontecer enquanto o carro está na cegonheira.

Amarok foi leiloada recentemente pela Copart ainda com os plásticos de proteção nos respectivos bancos Imagem: Divulgação

Pode ser para-brisa trincado ou leves amassados causados por um galho de árvore, por exemplo. São riscos cobertos por seguro, que podem ser suficientes para impedir a venda de determinado veículo em concessionária.

Quer um carro elétrico? Copart já leiloou este Nissan Leaf novinho que foi danificado durante o transporte Imagem: Divulgação

Para se ter uma ideia, a companhia já leiloou um Audi Q3 com desconto de quase R$ 50 mil (menos 21% em relação à Fipe); um Volkswagen Jetta com abatimento de R$ 34,5 mil (menos 24%); e um Hyundai HB20 com preço R$ 15 mil mais em conta (menos 22%).

É fundamental ver o automóvel pessoalmente, de preferência acompanhado de um profissional de confiança para verificar a extensão dos danos e estimar o custo para realizar os reparos necessários. A conta precisa fechar.

Dano pode aparecer no documento

Honda City Hatch é outro automóvel zero-quilômetro que foi arrematado em leilão promovido pela Copart Imagem: Divulgação

Vale destacar que o estrago pode ser informado no documento do veículo, dependendo da gravidade, e isso deverá desvalorizar o carro em uma eventual revenda.

Isso acontece quando o dano é de média monta - termo utilizado para designar carros sinistrados com algum tipo de avaria estrutural, mas que podem ser reparados e continuar rodando em vias públicas. Batidas de média monta passam a constar da documentação do carro.

Danos de pequena monta, que não afetam a estrutura, dispensam mudança no documento, enquanto os de grande monta muitas vezes inviabilizam o conserto e demandam a baixa no registro do veículo - mesmo nesse caso pode valer a pena a aquisição, mas como sucata, para posterior venda de peças.

Como participar dos leilões



Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficam disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar, basta se cadastrar no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar pessoas físicas maiores de idade ou jurídicas.

*Com matéria de setembro de 2022