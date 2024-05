'Parecia Copa do Mundo', diz voluntário que resgatou cavalo Caramelo no RS

Um dos responsáveis pela cena que se tornou o símbolo da luta por sobrevivência em meio às enchentes no Rio Grande do Sul relatou como foi o resgate do cavalo Caramelo, ocorrido na manhã de 9 de maio em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Grupo de cinco voluntários fez deslocamento de 4,5 km em Canoas até localizar Caramelo. Ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros e de funcionários da prefeitura do município da região metropolitana. No dia anterior, o grupo já havia tentado entrar no local, mas as autoridades brecaram a entrada devido aos riscos em decorrência do mau tempo.

O momento mais delicado foi o acesso ao cavalo, porque ele estava em um telhado de zinco e parado na mesma posição há quatro dias.

Veterinário Leonardo Maggio de Castro, membro do grupo de voluntários que participou do resgate

Animal foi anestesiado e colocado desacordado em um bote. “Nos aproximamos e colocamos uma contenção na cabeça dele. Achamos que seria arriscado fazer o resgate de helicóptero, porque ele poderia se assustar com o vento, se desequilibrar e cair. O telhado também poderia quebrar, porque ele estava de ferradura”, contou o veterinário.

Resgate durou cerca de 3 horas, entre identificação do local onde o cavalo estava e chegada ao local onde ele recebeu cuidados. “O trajeto após o resgate foi ainda mais longo porque precisamos desviar de fios e cabos até chegada em terra firme. Depois, foi colocado em um caminhão e levado ao hospital veterinário. Ele tinha ferimentos na pele, escoriações e estava desidratado. O estado de saúde era crítico”.

A gente acompanhava o caso do cavalo em cima de um telhado. Mas só ficamos sabendo que teve transmissão ao vivo depois que saímos do hospital veterinário. Um cinegrafista de TV disse que poderíamos ter avisado, que eles filmariam todos os bastidores. Parecia Copa do Mundo.

Muitos animais morreram e sofreram enfrentando chuva e frio. O Caramelo passou por diversas adversidades e, mesmo assim, se manteve firme, esperando por ajuda. Ele virou um símbolo da resistência do povo gaúcho nas enchentes.

Quem é veterinário envolvido em resgate

Veterinário envolvido em ação que salvou o cavalo Caramelo é especializado em resgate de grandes animais. Leonardo Maggio de Castro participa de um grupo de voluntários que fez especialização no tema há cinco anos nos EUA e passou a atuar em resgates em meio a desastres no Brasil desde 2020, com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Ao longo de uma semana, o grupo participou do resgate de outros 16 cavalos em Canoas e na zona norte de Porto Alegre em trechos alagados com até 3,50 m de profundidade. O único que precisou ser anestesiado foi o cavalo Caramelo, disse o veterinário.

O grupo fez resgates de animais nas escadas de prédios, em cima de telhados e ilhados em bancos de areia. “O grande desafio é fazer a transição da área onde estavam os animais para a parte seca", explicou.