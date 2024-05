'Moscas brancas': carros que tiveram apenas 1 exemplar emplacado em 2024

Por mais que os carros mais vendidos sejam destaque nas tabelas de emplacamentos, os que quase não foram comercializados também chamam atenção.

São modelos que tiveram apenas uma unidade emplacada ao longo de 2024. Dentre eles, há automóveis antigos, um SUV inédito no mercado nacional e até um esportivo desenvolvido com a ajuda de Ayrton Senna. A pedido do UOL Carros, os números do acumulado do ano foram compilados pela consultoria Jato Brasil.

O termo "mosca branca", que designa algo difícil de ser encontrado, pode muito bem ser aplicado aos veículos a seguir,

Confira a seguir carros que tiveram só um exemplar emplacado no Brasil em 2024:

Honda NSX Imagem: Divulgação

O Honda NSX foi um esportivo cujo ajuste dinâmico foi feito com os conselhos do Senna. O brasileiro corria pela McLaren na época, escuderia que usava os motores da fabricante japonesa. Como alguns outros dessa lista, o modelo veio como importado usado, uma vez que já tem mais de 30 anos de idade, enquadrando-se nas regras.

Clássicos nacionais da Chevrolet também chamam atenção na lista de "moscas brancas" automotivas, como Caravan, Chevy 500, Monza e até os mais recentes Prisma e Vectra GT. Dentre os importados da antiga, há os Bel Air, o 1503 e El Camino, além da picape Dually (aquela que tem duplo rodado traseiro) e o SUV Suburban. Por alguma razão, esses veículos foram emplacados somente agora. Será que algum deles acabou de ser descoberto, ainda sem placas, em alguma garagem empoeirada?

Ford Belina Imagem: Divulgação

A Ford não ficou para trás, contando com uma Belina e uma F-100 na lista, compilação que inclui ainda os clássicos Jeep CJ-5 (o utilitário 4X4 era produzido pela marca norte-americana), Fleetline, Modelo A Standard Phaeton, Taunus, Falcon e Roadster. Dentro do grupo automotivo, há um Lincoln Town Car, sedã de luxo que ficou famoso por aqui por ser um dos carros do Silvio Santos.

Claro que a Volkswagen está entre as montadoras com mais "moscas brancas" na lista. Em 2024, aparecem com apenas um emplacamento modelos como VW Santana, Quantum, Bora, Polo sedã e até um CrossFox, mas o grande destaque vai para o esportivo Corrado.

Os planos de trazer a Cadillac oficialmente para o Brasil nunca foram tirados do papel, no entanto, a marca se faz presente com exemplares únicos do sedã de luxo XTS e dos clássicos Fleetwood e DeVille. Logo abaixo dela, a Buick aparece com um antigo Eight. Especializada em utilitários, a GMC é simbolizada pelas picapes Syclone e 100.

Falando em marca nacional de baixo volume, a fabricante de carros fora de série Miura é representada por um Targa. Por sua vez, a Puma aparece com um GT e outro GTE. A Santa Matilde marcou um SM. Sem falar nos buggys da Engecart.

Jeep Grand Wagoneer Imagem: Divulgação

Em uma época em que os SUVs de luxo estão vendendo bem, a lista de carros com apenas um emplacamento em 2024 traz um utilitário que ajudou a inventar essa moda: o Jeep Grand Wagoneer. Não se sabe se é o de nova geração ou o clássico. Talvez a Jeep tenha trazido ao Brasil um exemplar do novo Grand Wagoneer para eventualmente lançá-lo em nosso mercado...

A Nissan aparece com dois modelos capazes de deixar qualquer entusiasta feliz: um GT-R e um Sunny RZ1, que se somam ao jipão Patrol.

Toyota Tacoma Imagem: Divulgação

Já que estamos falando de japoneses clássicos, a Toyota também entra nessa com um Caldina e um Premio, além dos modernos 4X4 4Runner e a picape gigante Tacoma.

A Porsche é representada por dois esportivos raros no Brasil, o 912 (um 911 com motor de quatro cilindros) e o 928 (antigo cupê V8). A despeito disso, nenhum deles é tão incomum quanto um BTR Cabriolet, versão da preparadora/fabricante RUF do 911 conversível.

Ferrari SF90 Imagem: Divulgação

Supercarros costumam vender pouco, a Ferrari SF90 não nos deixa mentir: teve apenas uma unidade registrada e emplacada neste ano no terrritório brasileiro

.Embora a Volvo conste com apenas um carro, ele não deixa por menos: um cupê P1800.

Carros que já saíram de linha costumam ter um ou outro tipo ainda à venda, como são os casos do Hyundai Azera, ix35, Elantra e Veracruz. Kia Opirus e Soul são outros, mas há também o SUV de luxo atual Telluride.

GWM Tank 400 Imagem: Jorge Moraes/UOL

Nem só de carros antigos vive a lista, que inclui também um GWM Tank, utilitário abrutalhado previsto para estrear no mercado brasileiro ainda neste ano.

Da mesma maneira, a BYD pintou com o Tang, o novo SUV de sete lugares. Além deles, há também uma outra fabricante chinesa que sequer estreou, a Jetour, com o seu utilitário X70. Alguns destes podem estar em fase de homologação, período em que são importados alguns exemplares para rodar no Brasil.

Alguns elétricos estão também na listagem, caso de Tesla Model 3, Model S e um Rivian R1S.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.