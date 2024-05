Max Verstappen conquista pole position do GP da Emilia-Romagna

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial, largará da pole position no domingo no Grande Prêmio da Emilia-Romagna depois de ter obtido o melhor tempo neste sábado (18) na classificação realizada no circuito de Ímola.

Verstappen, líder do Mundial, ultrapassou as McLarens do australiano Oscar Piastri (2º) e do britânico Lando Norris (3º) elevando a sua sequência de pole positions para sete em 2024.

