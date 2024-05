PM é morto após briga de trânsito na zona norte do Rio de Janeiro

Do UOL, em São Paulo

Um homem identificado como policial militar foi morto após uma discussão de trânsito em Encantado, na zona norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (17).

O que aconteceu

Policiais militares do 3º BPM, no Méier, foram acionados para uma ocorrência de homicídio. Eles foram à rua Manoel Vitorino, na Praça dos Garis.

No local, a equipe policial verificou a morte de um homem identificado como policial militar. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da PM do Rio. Segundo informações, ele foi encontrado caído no chão, sem vida.

A Delegacia de Homicídios do estado foi acionada. Segundo relatos de testemunhas, ele dirigia pelo bairro quando se envolveu em uma discussão de trânsito. Não se sabe o motivo da desavença.

Testemunhas afirmam que o motorista do outro veículo desceu com uma arma em punho. Ele teria sacado a arma e atirado contra o policial que morreu no local. O autor dos disparos, ainda não identificado, fugiu.