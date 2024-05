Os destaques do título espanhol do Real Madrid

O Real Madrid se sagrou campeão da Liga espanhola neste sábado (4), dois anos depois do último título desse campeonato, ao vencer o Cádiz por 3 e 0 e o Barcelona perder por 4 a 2 na visita ao Girona.

Estes são alguns dos homens-chave na conquista do time merengue de seu 36º título de LaLiga.

- Bellingham, o artilheiro inesperado -

Ele foi a grande sensação do time desde sua chegada, em meados do ano passado, como grande contratação para a nova temporada. Vindo do Borussia Dortmund, o meio-campista inglês surpreendeu a todos com seu início como artilheiro, com dez gols nos primeiros dez jogos do campeonato.

Embora seus números tenham diminuído na reta final da campanha, ele continua sendo o vice-artilheiro do campeonato com 18 gols. Bellingham também conseguiu aparecer em momentos importantes como no 'El Clásico' contra o Barça, no dia 21 de abril, no qual marcou o gol da vitória (3-2) para dar um passo de gigante rumo ao título.

"O mais importante é o gol de Bellingham contra o Barcelona que nos permitiu voltar aos onze pontos (de vantagem)", disse Ancelotti neste sábado quando perguntado sobre os momentos importantes desta Liga.

- Kroos, o incansável metrônomo -

Os anos parecem não passar para Toni Kroos, que voltou a ser essencial no meio-campo de Ancelotti. O treinador italiano soube gerir os minutos do alemão para trazer à tona a sua melhor versão.

A sua visão e a sua capacidade de distribuição do jogo voltaram a ser essenciais para o Real Madrid e a sua boa fase permitiu inclusive que ele voltasse à seleção alemã para a Eurocopa que será realizada em seu país.

- Lunin, o paciente ucraniano -

Durante muito tempo à sombra de Thibaut Courtois, Andriy Lunin soube aproveitar a longa ausência do belga e a irregularidade de Kepa Arrizabalaga, contratado com urgência, para assumir a baliza.

Lunin tem sido um dos responsáveis pela solidez defensiva do Real Madrid, que nesta temporada sofreu apenas 22 gols, sendo a equipe menos vazada do campeonato espanhol. O ucraniano também detém o recorde de defesas de um goleiro do Real Madrid em uma partida, com onze no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City.

- Rüdiger, o muro -

O veterano zagueiro-central alemão Antonio Rüdiger tem sido um baluarte nesta temporada no miolo da zaga madridista, na qual muitos dos ataques adversários esbarraram.

O alemão, que não teve muita continuidade na temporada passada, tem conseguido dar conta do recado após as graves lesões de David Alaba e Eder Militão. O alemão é, de fato, o jogador do Real Madrid que mais minutos disputou nesta temporada, superado apenas por Fede Valverde.

- Camavinga, a estrela ascendente -

Depois de começar a se destacar na temporada passada, o jovem Eduardo Camavinga já se tornou imprescindível para Ancelotti.

O elegante meia francês participou de praticamente todos os jogos em que esteve à disposição, se destacando tanto na contenção quanto no ataque, fornecendo bolas para atacantes como Vinicius e Rodrygo.

Camavinga tampouco hesita em desferir chutes de longa distância sempre que tem oportunidade.

- Vini Jr, o implacável -

O atacante brasileiro viu a sua temporada ser prejudicada por lesões, mas isso não o impediu de continuar a ser uma dor de cabeça para as defesas adversárias com suas rápidas corridas pela ponta. O atacante merengue já marcou 13 gols nesta temporada no Campeonato Espanhol, mais que os 10 que marcou no ano passado, o que o torna o segundo maior artilheiro de sua equipe, atrás apenas de Bellingham.

O brasileiro manteve seu nível em campo, ao mesmo tempo em que continua sua luta pessoal contra o racismo, depois de mais uma vez ser alvo de insultos.

- Rodrygo, a parceria brasileira -

Apesar do longo período de seca de gols que o brasileiro atravessou, Rodrygo continuou sendo essencial para formar a dupla ofensiva com seu compatriota Vinicius.

"Este ano não teve continuidade para marcar, mas teve no trabalho e no rendimento", disse Ancelotti, que durante a temporada defendeu a contribuição de Rodrygo no trabalho defensivo da sua equipe, além da sua vertente ofensiva. Apesar da queda no no número de gols marcados, Rodrygo conseguiu balançar as redes 10 vezes em LaLiga.

gr/mcd/dr/aam

© Agence France-Presse