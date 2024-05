Como mudar o local de votação e domicílio eleitoral? Veja orientações

Para votar nas Eleições 2024, além de estar com o título devidamente regularizado, é necessário que o eleitor esteja em seu domicílio eleitoral. Caso tenha se mudado de cidade ou esteja no mesmo município, mas distante do local de votação original, o eleitor tem até quarta-feira (8) para atualizar o endereço.

Como fazer a mudança de domicílio eleitoral?

Se estiver em uma nova cidade, o eleitor pode solicitar a mudança de domicílio eleitoral pela internet. Para isso, é necessário que já resida no novo município há pelo menos três meses, além de ter feito o primeiro título de eleitor há mais de um ano.

A solicitação online está disponível exclusivamente para eleitores que já fizeram o cadastro biométrico.

Veja abaixo o passo a passo para fazer o pedido pela internet:

Acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Entre em Serviços Eleitorais e na sequência clique em Autoatendimento Eleitoral

clique em Na nova página, acesse Título Eleitoral. Nesta página, deve-se clicar no menu 3, em Atualize ou Corrija seu Título Eleitoral.

Como fazer a mudança de domicílio eleitoral - passo 1 Imagem: Reprodução

Após a expansão, clique no menu 3.2, em Atualize seu Endereço.

Será aberta uma aba para identificação do eleitor que deseja trocar o endereço. Para isso, basta preencher as barras com as informações solicitadas.

Em seguida, o eleitor será encaminhado para a página em que deverá informar os novos dados e enviar os comprovantes necessários.

Após concluir essa operação, será necessário aguardar a análise do pedido pela justiça eleitoral. A situação do processo pode ser acompanhado pela internet. Basta acessar a aba Acompanhe uma Solicitação na página de autoatendimento eleitoral.

Esse processo é válido tanto para trocar o título para munícipios diferentes, quanto para mudanças dentro do mesmo município e o eleitor deseja ter um local de votação mais próximo da nova residência.

Eleitores sem cadastro biométrico devem procurar o cartório eleitoral mais próximo do novo endereço para fazer a mudança. Nestes casos, o pedido só pode ser realizado presencialmente.

Como trocar o local de votação na mesma cidade?

No site do TSE também é possível apenas trocar o local de votação sem atualizar o endereço. Para isso, é necessário acessar a página de autoatendimento eleitoral e clicar no menu Atualize ou Corrija seu Título Eleitoral e, então, selecionar o menu 3.3, Troque seu local de votação dentro do mesmo município.

Nessa opção, será possível escolher um novo local de votação em sua cidade e na mesma zona eleitoral, sem a necessidade de atualizar o endereço.

Mudança para exterior

Brasileiros que se mudaram para o exterior também devem solicitar a transferência. Para isso, é necessário encaminhar os documentos para a sede da embaixada ou repartição consular brasileira vinculada ao local do novo endereço.

A solicitação será analisada por um juiz da Zona Eleitoral do Exterior. Caso o eleitor já esteja inscrito em uma Zona Eleitoral no Exterior, mas mudou de país, é importante solicitar a transferência.

Eleitores registrados na Zona Eleitoral do Exterior (ZZ) não são obrigados a votar nas Eleições 2024. O voto em trânsito só ocorre em eleições gerais para Presidência da República.