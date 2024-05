++ Verstappen pega pole na Emilia-Romagna e iguala Senna ++

SÃO PAULO, 18 MAI (ANSA) - O holandês Max Verstappen conquistou a pole position do GP da Emilia-Romagna. A corrida classificatória foi realizada neste sábado (18) e a prova será no domingo (19). Com a vitória, o piloto da RBR igualou a marca de Ayrton Senna com o recorde de oito largadas consecutivas em primeiro lugar. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.