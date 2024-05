Itália participa da Noite Europeia dos Museus

ROMA, 18 MAI (ANSA) - A edição de 2024 da Noite Europeia dos Museus acontece neste sábado (18). Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Ministério da Cultura da França e apoiada pela Unesco, pelo Conselho da Europa e outras instituições.

O evento ocorre simultaneamente em toda a Europa com o objetivo de incentivar e promover o conhecimento do patrimônio e da identidade cultural nacional e europeia.

Nos países participantes, incluindo a Itália, a 20ª edição repetirá a tradição de abertura noturna de museus e locais culturais estatais ao custo simbólico de 1 euro. As gratuidades previstas por lei serão mantidas.

As aberturas extraordinárias serão enriquecidas com eventos e iniciativas organizadas em colaboração com instituições e associações, divulgar as atividades dos institutos e promover o conhecimento do patrimônio cultural em uma atmosfera única.



