Senna ganhou VW Gol de presente, mas carro foi destruído ainda na fábrica

Ayrton Sena tem motivado homenagens e rendido boas histórias nos últimos dias, devido ao aniversário de 30 anos da morte do ex´pioto tricampeão da Fórmula 1 - falecido em um acidente no autódromo de Ímola, na Itália, em 1º de maio de 1994, aos 34 anos de idade.

Dentre as histórias saborosas envolvendo o brasileiro está a de um carro que ele ganhou de presente de um patrocinador em 1989 e teve perda total ainda na fábrica, antes de ser substituído por outro, novo em folha - entregue ao tricampeão na fábrica da Volks em São Bernardo do Campo (SP)..

No início de 1989, pouco depois de conquistar seu primeiro título na F-1, o então piloto da McLaren recebeu do Banco Nacional um exemplar da primeira leva do VW Gol GTI, com pintura azul Mônaco.

Segundo relato ao UOL Carros concedido em dezembro de 2020 pelo engenheiro Ronaldo Berg, que supervisionou a preparação do GTI, a Volkswagen separou dois exemplares para Senna, pois o primeiro teve perda total ao cair de um elevador sobre o próprio teto.

Da esq. para a dir.: Leonardo, Ayrton, Christian Schües e Ronaldo Berg na fábrica de S. Bernardo Imagem: Arquivo pessoal

A intenção, segundo Berg, era entregar um GTI perfeito e diferenciado ao ídolo. Mas algo deu errado e quase houve uma tragédia.

"Fui até a fábrica de Taubaté (SP), de onde saía o Gol, para selecionar uma carroceria muito bem produzida. Esse veículo foi, então, levado para São Bernardo, onde já estava separado um conjunto de motor e câmbio especialmente para o Ayrton. Mesmo com a produção em série, alguns motores tinham mais potência. Fizemos medições e selecionamos o melhor exemplar que encontramos", diz Berg, que trabalhou durante três décadas na VW;

Para realizar a troca do trem de força, o Gol foi colocado em um elevador da Ala Zero, como era chamada a assistência técnica "VIP" da VW - encarregada da manutenção de veículos da frota interna e também de unidades pertencentes a clientes ilustres.

Mecânicos removeram as rodas dianteiras e as colocaram no porta-malas. Na hora em que o motor e o câmbio originais foram retirados, o peso maior na parte traseira fez o GTI girar e despencar sobre o próprio teto. O carro não estava amarrado.

Gol GTI de Ayrton Senna é idêntico ao da foto, exibido no Salão do Automóvel de SP em 2018 Imagem: Divulgação

Ninguém se feriu e o jeito foi escolher outro Gol e repetir a operação. A unidade perdida teve o faturamento cancelado e outra foi faturada.

Na segunda oportunidade, nada de colocar as rodas no bagageiro. Além disso, dessa vez houve o cuidado de prender a dianteira e, assim, evitar mais problemas.

Dessa vez, deu tudo certo e o GTI zerado e reluzente estava pronto para ser entregue a Senna.

A entrega aconteceu no início de 1989 na fábrica do ABC paulista, com as presenças, além do próprio Ayrton, do seu irmão Leonardo e de Christian Schües, diretor de Relações Públicas da VW do Brasil.

O paradeiro atual do carro é desconhecido - segundo especulações, o Gol GTI estaria até hoje com o dono de oficina na Zona Norte da capital paulista.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

Com informações de reportagem publicada em 5/12/2020