Verstappen pega pole na Emilia-Romagna e iguala recorde de Senna

SÃO PAULO, 18 MAI (ANSA) - O holandês Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1.

O tricampeão mundial foi o mais rápido no treino de classificação deste sábado (18) no Autódromo de Ímola, em San Marino, com o tempo de 1:14.746.

Considerando também as últimas corridas do ano passado, essa foi a oitava pole position consecutiva de Verstappen.

Ele iguala o recorde do piloto brasileiro Ayrton Senna, que alcançou o feito entre 1988 e 1989.

O segundo colocado na classificação deste sábado foi o australiano Oscar Piastri, da McLaren, com o tempo de 1:14.820.

O inglês Lando Norris, da McLaren, foi o terceiro com 1:14.837.

A distância do primeiro para o terceiro colocados foi de menos de um décimo de segundo.

Na sequência aparecem os dois carros da Ferrari: o monegasco Charles Leclerc vai largar em quinto, e o espanhol Carlos Sainz em sexto.

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, foi apenas o oitavo.

Também decepcionaram o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, que foi eliminado ainda na segunda fase do treino de classificação e vai partir em 11º; e o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, que bateu ainda no início da sessão e será apenas o 19º.

O Grande Prêmio da Emilia-Romagna acontece neste domingo (18) às 10h no horário de Brasília no Autódromo de Ímola em San Marino.

Passadas seis etapas do campeonato, Max Verstappen é o líder com 136 pontos.

Depois aparecem Sergio Pérez com 103, Charles Leclerc com 98 e Lando Norris e Carlos Sainz, ambos com 83. (ANSA).

